Ana Paula Padrão deixa a Band após 10 anos no comando do Masterchef

Ana Paula Padrão deixará o MasterChef Brasil ao final deste ano, após encerrar seu contrato com a Band em comum acordo com a emissora. No ar no canal desde 2014, Padrão foi um dos pilares da atração, que ajudou a popularizar a alta gastronomia entre o público brasileiro. Ela se despede oficialmente durante a edição especial MasterChef Confeitaria, que será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro.

Ana foi a primeira apresentadora do formato no Brasil, papel que, em outros países, geralmente não inclui um condutor. “Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo”, afirmou Ana, que a partir de agora vai se dedicar a um projeto de educação no setor privado.