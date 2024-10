Antes de votar, Bocalom toma café com Alysson, Bittar e apoiadores; VÍDEO E FOTOS

O prefeito e candidato a reeleição, Tião Bocalom, iniciou este domingo (6), aproveitando antes de votar, um café da manhã, às 8h, na casa de seu vice, Alysson Besten,e no condomínio Ecoville, neste domingo (6).

Os representantes estavam acompanhados do senador Marcio Bittar, de alguns secretários do município e do estado, assessores, amigos e familiares. Durante a ocasião, Bocalom fez uma breve fala de agradecimento pelo empenho da equipe na campanha eleitoral e uma oração “pelas bênçãos recebidas”.

O prefeito deve ir até o seu local de votação por volta das 9h, na Escola Serafim Salgado, localizada na Baixada da Sobral, e depois irá acompanhar o momento de Alysson Bestene, no Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

VEJA AS IMAGENS: