Após 8 meses de procura, mulher acha o marido morto dentro de armário

Após oito meses desaparecido, um homem identificado como Richard Maedge foi encontrado morto dentro de um armário na casa onde morava no estado de Illinois, nos Estados Unidos. A mulher dele, Jennifer Maedge, chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o sumiço do marido, já que ele sumiu sem deixar vestígios.

De acordo com o jornal El Tiempo, em relato à Revista People a mulher disse que recebeu uma mensagem de texto do esposo, onde ele afirmava que “não estava se sentindo bem” e que voltaria para casa mais cedo. No entanto, quando a mulher chegou à residência, além de não encontrar o marido, não encontrou nenhum sinal do homem, apenas o carro na garagem e, por isso, resolveu procurar a polícia.

A polícia esteve na casa dos Maedge em mais de uma ocasião. Apesar do uso de cães farejadores, o paradeiro do homem não foi descoberto.

Corpo mumificado

Embora tenha retomado sua vida cotidiana e continuado com sua rotina, Jennifer nunca deixou de procurar pelo seu companheiro. Ela examinou os diários, cadernos e anotações do marido, tentando encontrar algum sinal que pudesse revelar a verdade do que havia acontecido.

De forma despretensiosa, ao procurar enfeites de Natal no único lugar da casa que nem ela e nem a polícia haviam procurado – um pequeno armário de roupas escondido embaixo da escada -, Jennifer encontrou o corpo de Richard mumificado.

O relatório do legista da cidade de Madison confirmou que a morte de Richard foi decorrente de um suicídio, uma vez que a autópsia não encontrou vestígios de violência que pudessem sugerir um acidente ou um assassinato.

Cheiro forte na casa

Conforme o jornal, a casa de Jennifer tinha um odor forte, semelhante ao de esgoto, que estava presente em toda a casa. Porém, nem ela e nem mesmo os policiais conseguiram encontrar a origem.

Quando o aroma persistiu, Jennifer atribuiu o mau cheiro a um problema no encanamento, ignorando o acontecimento. A mulher ainda relatou que chamou um encanador, que também não conseguiu encontrar o local exato de onde vinha o odor.

Para explicar o ocorrido, o laudo pericial esclareceu que o motivo pelo qual os agentes, os cães, Jennifer e o encanador não encontraram o corpo de Richard dias após seu desaparecimento se deve ao mau estado e à desordem do imóvel.