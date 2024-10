Após ameaças de morte, equipe de Bocalom vai à PF e triplica segurança do prefeito

O chefe do Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco, coronel Ezequiel Bino, compareceu nesta quarta-feira (16) à sede da Polícia Federal para tratar sobre as ameaças de morte contra o prefeito Tião Bocalom (PL).

Na entrada da PF, durante coletiva de imprensa, o coronel revelou que a segurança do prefeito precisou ser triplicada após as ameaças. Por precaução, Bocalom também cancelou agendas.

VEJA MAIS: Ameaças e plano para matar Bocalom serão levadas à Polícia Federal e caso repercute em Brasília

As ameaças foram descobertas pela equipe da Polícia Civil, informadas ao Gabinete Militar na manhã de segunda-feira (14) e seriam ‘cumpridas’ na terça-feira (15). O responsável pelas investigações será o delegado Pedro Buzolin.

“Nós trabalhamos com duas possibilidades: se as ameaças tiverem procedência e alguém tenha realmente a intenção de tentar contra a vida do prefeito, é gravíssimo e a gente tem que apurar. Se não é, se estão falseando uma ameaça, também é grave, porque o prefeito tem que dar continuidade a agenda pública dele e a gente não pode ficar limitado a essas denúncias. Sendo verdadeiras ou não, nós queremos chegar à fonte”, disse Bino.

Questionado se há possibilidade das ameaças ao prefeito serem de conotação política, Bino disse que não acredita nessa tese, mas lembrou que as investigações deverão confirmar ou não.

CONFIRA MAIS: “Prefeito vai passar a noite em um lugar seguro”, diz chefe da segurança de Bocalom

“As informações que chegaram à Polícia Civil não dão essa conotação. Claro que só as investigações poderão esclarecer”, completou.

Apoio da Polícia Federal

O coronel declarou que vai pedir à Polícia Federal que também realize uma investigação sobre o caso.

“Pela gravidade das ameaças a gente gostaria muito de que a Polícia Federal, pelos mecanismos eficientes de investigação que tem, também se envolvesse”.