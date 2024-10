Após Cíntia Chagas expor “vício” em agressões, Lucas Bove se manifesta

Após Cíntia Chagas expor seu “vício” em agressões, o deputado Lucas Bove resolveu usar os stories do Instagram, na noite de quarta-feira (9/10), para postar uma passagem bíblica que fala de “verdade” e libertação.

Na publicação, o político compartilhou apenas o livro, o capítulo e o versículo: “João 8:32”, escreveu ele, com um emoji de mãos postas. O trecho afirma que “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.

Cíntia Chagas revela que Lucas Bove era viciado em agredi-la

O casamento de Cíntia Chagas e Lucas Bove (PL-SP) chegou ao fim em agosto deste ano, após três meses, por causa de episódios de agressão. Segundo o Portal Leo Dias e documentos aos quais o Metrópoles teve acesso, Cíntia registrou a denúncia contra Bove no início de setembro, um mês depois da separação.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela influenciadora digital, o ciclo de violência e controle do deputado estadual começou bem antes do casamento, em 2022. Cíntia Chagas relatou que, desde o início do relacionamento, o ex-marido demonstrava comportamentos obsessivos.

Em outubro de 2022, quando ela viajou a trabalho, o então companheiro exigiu provas constantes de sua localização, incluindo fotos e chamadas de vídeo. Em um episódio, ao não receber uma das localizações solicitadas, Lucas a repreendeu violentamente, chamando-a de “desatenciosa” e exigindo que ela enviasse a nota fiscal do hotel onde estava hospedada.

“Puta, piranha e vagabunda”

No depoimento à polícia, Cíntia contou que a primeira grande briga ocorreu em novembro de 2022, após ela postar um vídeo publicitário em suas redes sociais. Bove, descontrolado, foi até a residência da influenciadora, chamando-a de “puta, piranha e vagabunda” e exigiu que ela apagasse o conteúdo. A partir de então, os momentos de controle e possessividade tornaram-se cada vez mais frequentes.

O boletim ainda relata a crescente escalada de violência física e psicológica. Cíntia declarou que Lucas costumava apertar com força partes de seu corpo, como ombros e pernas, deixando-a com marcas e lesões.

Quando Cíntia Chagas pedia para que ele parasse, Lucas respondia: “Estou viciado nisso”, referindo-se à agressão.

Outro episódio revelado ocorreu quando a influenciadora decidiu se matricular na academia. O deputado, desconfiado, confrontou-a agressivamente, insinuando que ela estava interessada em homens ricos que frequentavam o local no horário da manhã. Ele ameaçou terminar o relacionamento caso Cíntia não cancelasse sua inscrição.

“De jeito nenhum, para você arrumar um velho rico? O horário que você malha, as 10h00, é hora de velho rico. Se você não sair da Bodytech, eu não vou ficar com você”, teria ameaçado o homem.

Ainda segundo o boletim registrado por Cíntia Chagas, os casos de violência não foram isolados e se repetiram por meses. Ela também relatou diversos episódios de abusos físicos e psicológicos na denúncia.

Medida protetiva

Após registrar um boletim de ocorrências contra o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), Cíntia Chagas conseguiu uma medida protetiva. A influencer foi à delegacia em 4 de setembro e, em depoimento, teria revelado que vivia um relacionamento tóxico e garantiu que Bove é “possessivo, ciumento e controlador”.

De acordo com o portal Leo Dias, Cintia contou que, durante uma discussão, Lucas Bove arremessou uma faca contra sua perna. O objeto caiu no chão e bateu em seu membro, lesionando-a. Em outra situação, ele supostamente jogou uma garrafa de água mineral nela e ameaçou queimar as coisas da então mulher.