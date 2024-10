Após dias com qualidade do ar ruim, Rio Branco volta a registrar níveis baixos de poluição

Após diversos dias aparecendo no topo do ranking de cidades mais poluídas, a capital acreana Rio Branco voltou a registrar níveis mais baixos de poluição. Nesta sexta-feira (11), todos os municípios monitorados do Acre estão com qualidade do ar classificada como “boa”, segundo a plataforma IQAir, da Organização das Nações Unidas e do Greenpeace.

Segundo a plataforma, Rio Branco registra o índice de qualidade do ar em 37 e o nível de poluição é considerado “bom”. A concentração de poluentes é de 6,7 µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico), 1,3 vezes o valor anual de referência para qualidade do ar da OMS.

Com a boa qualidade do ar, a plataforma volta a recomendar exercícios ao ar livre, bem como a abertura de portas e janelas para passagem de ar.

A previsão para os próximos dias é que a qualidade do ar fique entre “bom” e “moderado” em Rio Branco.