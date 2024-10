Atriz debocha de cachê pago pela Globo por reprise de novela

A atriz, e agora professora de inglês, Amanda Azevedo revelou que recebeu um cachê chocante pela reprise de Caras e Bocas. A novela exibida em 2009 vai ao ar no Canal Viva a partir de março de 2025.

“Vocês tanto pediram para eu voltar, ‘Ai Amanda, volta para a televisão’, vou voltar, mas na reprise. Caras e Bocas vai reprisar. E é o seguinte, a Globo já está fazendo suas graças. Eles já pagaram, o cash já caiu. Sabe quanto? R$ 50″, contou ela em um story publicado no Instagram.

Intérprete da pequena Ada na novela, ela ainda debochou do valor pago. “Eu nem sei o que eu faço com tanto dinheiro. Eu não sei nem por onde começar. O que eu faço? Eu viajo? Não, viagem eu ia ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas com R$ 50? Será que dá para comprar uma base com R$ 50? Não, as bases estão todas R$ 90. Será que dá para comprar skin care com R$ 50? Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, é muita coisa.”

Ela pontuou ainda não depende financeiramente de cachês pagos pelas reprises e que as pessoas podem estudar inglês com ela. “Eu não dependo mais de Globo nenhuma, porque Globo sendo a Globo. Globo, melhore”, alfinetou ela ainda.