Aumentam os vazamentos de dados de chaves PIX, diz Banco Central

“Essas bases de dados vazadas são ouro nas mãos dos criminosos. Elas são a munição para a prática da maioria dos golpes, dos estelionatos cometidos pela internet. Então, os criminosos utilizam nome, CPF, número de telefone, um endereço para dar credibilidade aos golpes. Utilizam para aplicar golpes de WhatsApp, golpes de falsa central bancária e diversos outros esquemas para iludir a pessoa e fazê-la acreditar que está falando com uma empresa legítima, com um banco, com algum parente”, explica Mauro Ellovitch, promotor do Gaeciber, do Ministério Público de Minas Gerais.