Balsa, lamentações e ataques graves: deputados usam plenário da Aleac para agradecer eleição

A sessão da Assembleia Legislativa do Acre desta terça-feira (8) se resumiu a uma única pauta: as alegrias, indiretas, agradecimentos e lamentações dos deputados estaduais sobre o resultado das eleições municipais.

Quem começou os comentários foi o deputado estadual Adailton Cruz, do PSB, que usou a tribuna para agradecer a vitória dos seus candidatos em Rio Branco e no interior. O principal destaque foi a eleição de Augusto Aiache, o terceiro mais votado na capital. O condutor de ambulância tinha ainda o apoio do secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal. “Que a gente siga construindo mais pela população de Rio Branco”, disse Adailton.

Outro deputado que conseguiu emplacar um indicado na Câmara de Rio Branco foi Fagner Calegário. Ele usou o tempo na sessão da Aleac para agradecer os votos obtidos por Bruno Moraes, o mais votado da história da capital. “Agora a terceirização terá voz na Câmara Municipal de Rio Branco. Terá um vereador para chamar de seu”, declarou Calegário.

Tadeu Hassem, irmão da prefeita Fernanda Hassem também usou o plenário para agradecer a vitória de Carlinhos do Pelado, escolhido como sucessor da irmã na Prefeitura de Brasiléia. Ele chamou o prefeito eleito de ‘o gordinho mais famoso do Acre’ e ainda deixou uma indireta para a adversária perdedora nas urnas, Leila Galvão, do MDB.

“Minha amiga, que perdeu mais uma vez, passe um protetor solar, o sol tá muito quente, o rio tá seco, tem que tomar cuidado. Boa viagem [na balsa] e até a próxima’, ironizou.

Os perdedores vão na balsa

Dos 24 deputados da atual legislatura, apenas 2 disputaram uma prefeitura nas eleições de deste ano: Emerson Jarude, em Rio Branco e Gilberto Lira, em Sena Madureira.

O primeiro a usar a tribuna foi Jarude, que recebeu mais de 14 mil votos na capital. Ele fez um discurso rápido, destacou a importância da democracia e deixou claro que ‘2026 está logo ali’, dando indícios que deve tentar alçar voos mais altos nas próximas eleições estaduais.

“Rio Branco fez a sua escolha. Não cabe a mim dizer se foi a certa ou a errada. Mas eu pude aprender muito nesse caminho, acreditando ainda mais na importância da gente construir diálogos e pensar em um conjunto de pessoas que ainda querem transformar o estado do Acre”.

Já Gilberto Lira desejou boa sorte ao prefeito Gerlen Diniz e lembrou que só virou candidato um pouco mais de 1 mês antes das eleições.

“Estou muito feliz, o coração está tranquilo, porque sempre digo que sou um soldado. A hora que as pessoas e que meu grupo político precisa de mim, eu estou à disposição. Sendo no meu grupo político de Sena Madureira, como no nosso grupo político aqui. Então, eu sempre digo que eu não fujo e nem tenho medo de desafios”, destacou.

Levou na esportiva

O deputado Edvaldo Magalhães, líder da oposição na Casa, fez um discurso irônico e preferiu levar as derrotas na esportiva.

“Numa eleição municipal a gente fica no barranco em alguns e pega a balsa nos outros. Nos que eu peguei a balsa, no meio da viagem para cá, recebi a notícia que o porto de Manacapuru tinha afundado e eu me rebelei e peguei um jetski para chegar a tempo da sessão”, brincou.

Ataques graves

O líder do Governo na Casa, deputado Manoel Moraes fez um discurso com ataques incisivos aos adversários do indicado dele – Maxuel Maia, eleito pelo PP -, em Xapuri: professor Erivelton, do PT e Antônio Pedro, ex-deputado, do União Brasil.

Antes disso, ele lamentou a derrota da nora em Rio Branco, Gabriela Câmara, que disputava uma cadeira na Câmara Municipal.

Ele lembrou que o partido dele, o Progressistas, saiu campeão nas eleições deste ano, com 14 prefeituras.

Mas as críticas mesmo vieram dos adversários em Xapuri.

“Nós elegemos o prefeito e seis vereadores da base. Numa vitória muito expressiva. Nós tínhamos dois adversários que não respeitam a democracia. Que usam da inteligência artificial para criar fake news. Um derramamento de dinheiro absurdo, vindo do atual prefeito seu Bira. Tomara que ele não tenha gasto da prefeitura, porque nós vamos fazer uma auditoria e ele vai ter que explicar cada centavo”, disse.