Bebedeira em família termina com enteado quase morto pelo padrasto a golpes de terçado

André Armando da Cruz, 20 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de terçado, na noite desta quarta-feira (23), durante uma bebedeira em família dentro de uma residência localizada no Ramal da Alcoobrás, na zona rural do município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, André estava participando de uma bebedeira em família desde cedo e, por volta do meio-dia, acabou se desentendendo com o padrasto, até o momento não identificado.

Já durante a noite, eles voltaram a se desentender, e o acusado acabou se apossando de um terçado e desferindo vários golpes em André, que teve ferimentos importantes nos dedos, no punho, no ombro, na coxa e nos pés, além de sofrer um sangramento intenso. Após a ação, o criminoso fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar.

Familiares da vítima colocaram André dentro de uma caminhonete e seguiram em direção ao município de Capixaba, onde fizeram contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na entrada do Ramal da Alcoobrás, na BR-317, a ambulância básica do Samu interceptou o veículo e prestou os primeiros socorros. Foi necessário o apoio de uma ambulância de suporte avançado.

Já próximo ao município de Senador Guiomard, a ambulância avançada ajudou a estabilizar o jovem, que foi posteriormente encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local do crime, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca do padrasto, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Capixaba.