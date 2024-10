Beleza Fatal, novela brasileira da Max, tem data de estreia confirmada

A Max confirmou nesta quarta-feira (30/10) a data de estreia de Beleza Fatal, a primeira novela nacional original da plataforma. Protagonizada pelas atrizes Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli, será lançada no dia 27 de janeiro de 2025.

Com 40 capítulos ao todo, a trama fala sobre a busca por vingança e justiça no mundo da beleza, cirurgia plástica e tratamentos estéticos. As histórias das três protagonistas se misturam neste tema.

Sofia (Camila Queiroz) quer vingança contra a prima Lola (Camila Pitanga) após a mãe ser presa injustamente. Ela se une à família Paixão, liderada pela matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), que sofrem com a internação da filha Rebeca após uma cirurgia plástica malsucedida. Sofia e a família Paixão então se unem em um desejo comum por vingança.

Outros atores que estão no elenco são: Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli e as criancas Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins.

Criada por Raphael Montes e com a direção geral de Maria de Médicis, a novela foi é uma produção da Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery. A data de estreia é no dia 27 de janeiro, na Max.

Para confirmar a data de estreia da novela, a Max também divulgou um novo teaser da trama. Assista: