Biancardi e Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, curtem noite

A influenciadora e namorada de Neymar, Bruna Biancardi, curtiu um jantar ao lado de Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, na noite da última quarta-feira (30), na Arábia Saudita.

“Minha janta de ontem com mulheres maravilhosas”, escreveu Georgina nos stories do Instagram, com vários emojis de coração e flores.

Além das duas, as influenciadoras Hannah Carvalho, Raiza Sardinha e a cantora Gabily estavam presentes no local.

Elas comeram no Myazu, restaurante de culinária japonesa na Arábia Saudita. O local é tão renomado que, em 2023, concorreu ao posto de Melhor Restaurante Japonês da Arábia Saudita.

Bruna e Georgina são amigas e sempre interagem pelas redes sociais. Frequentemente, elas elogiam as fotos uma da outra.