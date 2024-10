Blog do Ton: eleição de André Kamai é tapa de luva em Marcus Alexandre

O novo vereador da capital acreana André Kamai (PT-AC) fez sua eleição como sempre foi: um petista convicto. Não hesitou em recorrer às figuras de Lula, Jorge Viana, e pessoas da esquerda — principalmente as que estão em posição de poder. Tal qual o próprio Lula em 2022, ele sabia que o PT lhe trazia rejeição; ainda assim, escolheu o caminho da autenticidade e encarou os problemas de frente.

Bem diferente da forma como encarou Marcus Alexandre. O agora emedebista mudou de partido, deixou o vermelho de lado, se afastou das figuras importantes da esquerda, mas elas sempre continuaram ali — e, inclusive, dando sustentação à sua candidatura. Marcus não se aproveitou das benesses de ser apoiado, por exemplo, por um presidente da República, por ministros, mas colou em si — graças a sua postura — toda rejeição que essas forças poderiam oferecer.

Obviamente, as duas figuras tiveram finais diferentes: a partir de 2025, Kamai será a única chama acesa do PT na Câmara de Rio Branco — e assim será pelos próximos dois anos. E essa é uma chama que não será difícil de ser contida. Enquanto a Marcus, só resta o tempo — e o que ele tem reservado para as próximas eleições.

SERÁ? — O presidente Lula tem trabalho prestado ao Acre. Esteve presente em momentos difíceis, colocou verba destinada ao estado via PAC, faz trabalho de recuperação das BRs e outras coisas mais. Será que Marcus Alexandre tem noção do quanto de perspectiva de esperança deixou de gerar na população da capital, pelo simples e bobo medo de ser rejeitado?

QUE COISA! — E o mais curioso: deixou se de arvorar em figuras importantes para estar à mercê do… senador Petecão. Que coisa, hein?

MENOR QUE O MONTANA — Por falar em PSD, o partido em Rio Branco sai destas eleições menor que o Montana Jack. Literalmente sem nada.

MAIS UMA VEZ — Carlinhos do Pelado é boa pessoa e seus méritos não podem lhes serem retirados, mas quem mora em Brasiléia sabe: essa última eleição foi, novamente, um duelo entre Leila Galvão e Fernanda Hassem. E a tinhosa Fernanda saiu vitoriosa mais uma vez.

BANHO DE MANGUEIRA — Por falar em Carlinhos, o prefeito eleito comemorou a vitória com muito banho de mangueira e cerveja. Ele é uma sensação nos grupos do município.

NANICA — O MDB contava com prefeituras gigantes — Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia — e saiu apenas com uma nanica, em Santa Rosa.

PREFEITOS NA ALEAC — Em 2026, é possível que uma chuva de prefeitos se afastem de seus mandatos para concorrer a uma vaga na Aleac. Jerry Correia, Manoel Maia, Sérgio Lopes são alguns dos exemplos. Rosana Gomes pode completar a lista, já que o irmão James Gomes é inelegível.

EX-PREFEITOS — E alguns ex-prefeitos, que não puderam tentar reeleição, tentarão vagas na Aleac e Câmara Federal. Como podem ser os casos de Fernanda Hassem, Bené Damasceno e Isaac Lima.

NÃO TERIA CHANCE — Que o prefeito Zequinha Lima reconheça que, na sua apertada reeleição, o governador Gladson fez total diferença, com um plus dado pelo senador Marcio Bittar após sair da campanha de Jéssica Sales. Não fosse a estrutura pesada, não teria a menor chance.

BATE-REBATE

– Algumas vezes, ganhar uma eleição pode ser muito pior que perder (…)

– (…) Acre adentro, tem gente com medo de tudo que fizeram para entrar ou permanecer no poder.

– A eleição de Jorge Viana ao Senado ficou mais difícil (…)

– (…) E nem foi exatamente por Marcus ter perdido a eleição (…)

– (…) O motivo da dificuldade pode vir de Cruzeiro do Sul e atender pelo nome de Jéssica Sales.

– Derramar santinhos nas ruas é falta de uma série de coisas: noção, educação e por aí vai (…)

– (…) E isso só acontece porque as penas são brandas (…)

– (…) Na prática, ‘vale a pena’ cometer a insanidade.

– Depois das eleições, o ex-deputado Jenilson Leite não deu ‘um pio’ (…)

– (…) O que será que passa pela cabeça do dr?