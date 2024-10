Boa performance de Bocalom no ultimo debate ajudou a consolidar vitória, diz Bittar

No último debate da atual campanha eleitoral, na noite de quinta-feira (4), nos estúdios da TV Acre/Rede Globo, em Rio Branco, o candidato à reeleição Tião Bocalom (PL), teve um desempenho próximo da perfeição. Enquanto os outros candidatos – Jenilson Leite, do PSB, e Marcus Alexandre, da coligação MDB/PT/PCdoB/PV/PSOL, ficaram no que chamou de mi-mi-mi, Bocalom usou seu tempo para prestar contas do que fez e pedir mais uma chance ao eleitorado para um segundo mandato.

A opinião foi manifestada nesta manhã de sexta-feira (5), logo após chegar a Sena Madureira para a inauguração e uma escola edificada com recursos de emendas de sua autoria, o senador Márcio Bittar (UB-AC).

“Se a oposição contava com o debate como seu ultimo trunfo, quebrou a cara e perdeu mais uma. O Bocalom esteve perto da perfeição no debate e não caiu no jogo das intrigas, do bate-boca e apresentou o que fez e as suas propostas para o futuro”, acrescentou o senador.

A performance de Bocalom ao longo da campanha, principalmente nos debates, criaram as condições para uma vitória já no segundo turno, com um percentual acima dos 55% dos votos válidos, avaliou ao senador. “Arrisco a dizer que a vitória será na ordem de 60% dos votos” disse.