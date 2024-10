Boeing vai cortar 10% dos trabalhadores após unidade de defesa perder US$ 2 bilhões em 3 meses

A divisão de defesa da Boeing continuou a sofrer perdas no terceiro trimestre de 2024, com programas problemáticos, contratos de preço fixo e a incapacidade de chegar a um acordo com milhares de trabalhadores em greve, prejudicando a empresa.

Na sexta-feira, a gigante aeroespacial anunciou que cortará 10% de toda a sua força de trabalho, aproximadamente 17.000 pessoas, para “se posicionar” para o futuro. A decisão drástica veio após 30.000 funcionários da empresa rejeitarem um novo contrato trabalhista e pararem de trabalhar no mês passado, em uma greve que não tem previsão de término.

Em uma carta aos funcionários, o CEO Kelly Ortberg destacou “perdas substanciais” na divisão de defesa da Boeing, impulsionadas pela paralisação do trabalho em aeronaves militares construídas em suas fábricas, incluindo o tanque KC-46 derivado de aeronaves comerciais para a Força Aérea e a aeronave de patrulha marítima P-8 para a Marinha. Também mencionou os desafios contínuos em programas e a decisão de encerrar a produção do cargueiro 767, base do KC-46, em 2027.

“A divisão de Defesa, Espaço & Segurança espera reconhecer encargos de US$ 2 bilhões antes de impostos nos programas T-7A, KC-46A, tripulação comercial e MQ-25. O encargo de US$ 0,9 bilhão antes de impostos do programa T-7A foi causado por custos mais altos estimados em contratos de produção em 2026 e além. O encargo de US$ 0,7 bilhão antes de impostos do programa KC-46A reflete a decisão de encerrar a produção do cargueiro 767 e os impactos da paralisação do trabalho pela IAM [Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais]. Os resultados também incluem desempenho desfavorável em outros programas”, segundo os resultados preliminares do terceiro trimestre da empresa.

O chefe do setor de defesa da Boeing, Ted Colbert, foi demitido há algumas semanas, e a empresa ainda não anunciou seu sucessor.

A Boeing realizará sua conferência de resultados do terceiro trimestre no dia 23 de outubro.

FONTE: Defense One