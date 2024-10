Bola de Ouro premia melhores da temporada; acompanhe ao vivo

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira (28/10), no Théâtre du Châtelet, em Paris, França. A premiação começa às 16h (horário de Brasília). Acompanhe, ao vivo, tudo sobre a premiação.

A premiação tinha Vinícius Jr. como principal nome cotado a vencer a Bola de Ouro, até a notícia de que o brasileiro não comparecerá ao prêmio. O espanhol Rodri despontou como novo favorito ao prêmio e já chegou ao local da cerimônia.

O meio-campista do Manchester City já chegou ao Théâtre du Châtelet, onde será realizada a cerimônia. Rodri sofreu lesão no ligamento do joelho direito, em setembro, e está fora do restante da temporada com o clube inglês. Ainda em recuperação, o jogador chegou de muletas ao evento.

Favoritismo

Vinícius Jr. era o favorito a ser eleito Bola de Ouro da temporada de 2023/24. Ao todo, contando os números do atacante com o Real Madrid e a Amarelinha, o atacante teve 26 gols e 11 assistências em 49 jogos no período compreendido pela votação da Bola de Ouro.

Principal concorrente do brasileiro, Rodri esteve presente nos títulos do Mundial de Clubes, Eurocopa e Premier League. Além dos prêmios coletivos, o volante espanhol do Manchester City foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes e da Eurocopa.

Organização

Com 10 prêmios distribuídos ao longo da noite, o momento mais aguardado da cerimônia é a entrega da Bola de Ouro, que coroa o melhor jogador da temporada, tanto no futebol masculino e feminino. Além disso, a cerimônia irá premiar o melhor goleiro, melhor jovem, melhor treinador e treinadora, e melhor equipe masculina e feminina da temporada.

Neste ano, o prêmio será organizado pela France Football em conjunto com UEFA. Será a primeira cerimônia de entrega da premiação após o anúncio da parceria entre a entidade europeia e a revista francesa. Anteriormente, a Bola de Ouro já havia sido entregue em colaboração entre a France Football e a Fifa, no período de 2010 a 2015.

Votação

O período avaliado pela Bola de Ouro compreende o desempenho dos jogadores ao longo da temporada europeia, do início do segundo semestre de 2023 ao fim primeiro semestre de 2024. A premiação leva em conta a votação de jornalistas dos 100 países melhores colocados no ranking da Fifa.

A votação é feita de acordo com um top-5 de melhores jogadores da temporada, eleito por cada jornalista. Cada posição tem uma pontuação equivalente e, ao final, o melhor colocado leva o prêmio.