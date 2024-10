Briga por ciúmes de mulher acaba em ataque com pedradas e facão

A tentativa de homicídio aconteceu neste domingo (13) na Avenida Alexandre Guimarães, bairro Mato Grosso, região Central de Porto Velho (RO).

Um acusado de 31 anos motivado por ciúmes atacou a pedradas e golpes de facão um homem de 61 anos. A vítima toda ensanguentada, com ferimentos na cabeça e braço, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital João Paulo II.

O homem contou que o autor do crime estava com a esposa e ficou com ciúmes dele durante bebedeira.

O acusado foi preso por policiais militares e encaminhado ao Departamento de Flagrantes.