Bruno Mars desembarca para dois shows lotados em Brasília

O Brasil tem um novo cidadão honorário. Bruno Mars, ou Bruninho para os brasileiros mais íntimos, está há semanas se apresentando no país e movimentando fãs locais com visitas a bares, dancinhas na sacada do hotel e até uma aparição surpresa em um clássico Fla-Flu. Agora, é a vez de Brasília. O cantor pop faz dois shows na capital, hoje e amanhã, com direito aos principais sucessos da carreira no Mané Garrincha.

O artista já chega à capital fazendo história. Primeiramente, porque esta é a terceira turnê que ele faz em território nacional com os mesmos discos. O último lançamento substancioso de Bruno foi o álbum 24K magic, em 2016. De lá para cá, foram apenas singles como participação especial, remixes e o projeto Silk Sonic, em colaboração com o rapper e baterista Anderson Paak, que resultou no disco An evening with Silk Sonic. Desde que disponibilizou o último grande trabalho solo, o ícone fez uma série de shows em 2017, foi atração principal de dois dias do The Town 2023 e retorna este ano.

Em segundo lugar, está o fato de que esse é um dos tours mais longos que algum músico do calibre dele faz pelo Brasil. São 14 datas em cinco cidades diferentes. Além de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte irão se deleitar com esse pequeno homem, apenas 1,65 de altura, mas de um carisma gigante.

O esforço do cantor é por agradar os fãs brasileiros. Em todas as apresentações em território nacional, Bruno preparou uma brincadeira ou surpresa para o público. Seja versões instrumentais de Cheia de Manias e Evidências, até os músicos Thiaguinho e Chitãozinho e Xororó cantando as respectivas músicas. Isso mostra o apreço que o artista tem pelo país e a energia que despende pelos fãs. O vídeo do “Bruninho come to Brasil”, popular nas redes sociais após a passagem dele no país em 2023, é outro atestado de amor ao povo brasileiro.

Fãs brasilienses

Se os paulistas e cariocas, que já haviam tido chance de acompanhar a estrela do pop, ficaram em polvorosa por ter mais uma oportunidade de assisti-lo ao vivo, o público de Brasília, que o verá pela primeira vez, vai sentir um sabor diferente no show do músico havaiano.

O fato de desembarcar em Brasília, ainda mais para duas datas, é uma coisa que surpreendeu até os fãs mais aficionados. Apenas em 2023, nomes como Roger Waters, Red Hot Chili Peppers e Paul McCartney vieram à cidade e nenhum abriu a possibilidade de um segundo dia de shows no Mané Garrincha. Além do fato de que, com exceção do Maroon 5 em 2020, os grandes shows pop não desembarcam em Brasília desde o início dos anos 2010 com nomes como Rihanna, Beyoncé e Shakira. “Para nós, brasilienses, que sempre ficamos em 2º ou 3º plano, foi uma novidade deliciosa”, afirma Luciana Torres, 50, professora.

Luciana estava on-line em seis dispositivos no momento da abertura das vendas e conseguiu ingressos para cadeira inferior apenas para ela e o filho assistirem o ídolo pela primeira vez. “Uma loucura”, lembra. A professora entende que essa procura se dá pela capacidade dele de conquistar o público. “O Bruno Mars tem uma linguagem jovem e muito potente! A identificação com o Brasil, mesmo que seja marketing, colou e ficou”, avalia a fã, que mantém as expectativas altas. “Estou esperando que seja um momento muito bacana, de celebração, de alegria e eu estou muito feliz em viver este momento ao lado do meu filho! Já estamos esperando o Bruninho”, diz.

Quem também estreia em shows do Bruno Mars é a menina Sofia Nunes, de 11 anos. Ela acompanha o cantor por influência do pai e ganhou o ingresso de presente de aniversário.” “Quando vi meu ingresso eu fiquei sem graça e sem saber como reagir mas estava muito feliz e animada”, recorda a estudante que tem certeza que guardará as memórias do show para sempre. “Com certeza vai ser o melhor dia da minha vida”, espera a menina que vai na arquibancada.

Um outro grupo de fãs quer reviver os grandes momentos do The Town de 2023, dessa vez em casa. É o caso de Ana Carolina Faria Alves, 21 anos, estudante. “Eu estive no mesmo lugar que o divo”, brinca. Ela movimentou toda a família e amigos para conseguir um ingresso da pista, porque ama e se identifica com o que o músico canta. “Ele põe, em músicas, o que todo mundo sente ou quer sentir pelo menos uma vez na vida. E expressa melhor do que a gente jamais conseguiria”, reflete a fã que destaca: “Arrisco dizer que o jeitinho cativante dele é bem brasileiro”.

Porém, há quem viu a todas as turnês do Bruninho no Brasil. Amanda Lima, estudante de psicologia, 21 anos, se diz: “Alucinada por qualquer coisa que o Bruno Mars esteja envolvido desde o show dele que assisti no Brasil em 2017”. De lá para cá, a fã conseguiu um lugar na grade da última data do cantor no The Town do ano passado e vai tentar mais uma vez chegar perto no Mané Garrincha. “No The Town, eu acordei 6h para conseguir o meu lugar. Quando vi que ele ia tocar aqui pensei: ‘lá vou eu fazer outra marmotagem por esse homem'”, diverte-se a estudante que não vai pegar grade porque decidiu assistir o ídolo da cadeira inferior.

Apenas dois lançamentos diferenciam esta turnê de 2024 e os shows de 2023 do artista no Brasil, as faixas Die with a smile, com Lady Gaga, e APT, com a estrela K-Pop Rosé. Por isso, os fãs que curtiram no The Town, vão ver uma apresentação praticamente igual em Brasília. O fato, contudo, não incomoda. “O show dele é uma experiência muito única. Ele sempre traz um elemento para que aquela apresentação seja especial”, explica Amanda. “Se eu pudesse ia todo ano, mesmo que fosse a mesma coisa toda vez. É uma energia surreal. Ainda mais para alguém como eu que conhece e ama tudo que ele faz”, declara.

Repertório do show

O Correio adianta o possível repertório de Bruno Mars nos shows em Brasília, o levantamento foi feito com base nas outras apresentações feitas em território nacional.

» 24k Magic

» Finesse

» Treasure

» Billionaire

» Perm

» Calling All My Lovelies / Wake Up In the Sky

» That’s What I Like

» Please Me

» Versace on The Floor

» It Will Rain

» Marry You

» Runaway Baby

» Fuck You / Young, Wild & Free / Grenade / Nothin’ On You / Talking To The Moon / Leave the Door Open / Die With a Smile

» When I Was Your Man

» Cheia de Manias ou Evidências

» Locked Out of Heaven

» Just The Way You Are

» Uptown Funk