Câmera de segurança registra acidente entre quadriciclo e motocicleta no interior do Acre; veja vídeo

Um acidente envolvendo um quadriciclo e uma motocicleta foi registrado em frente à AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) em Sena Madureira, no interior do Acre, na tarde de sábado (19).

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento da colisão, que ocorreu quando a motocicleta, que transportava duas pessoas, se chocou contra o quadriciclo, que tinha um ocupante.

Apesar da gravidade da situação, as duas pessoas que estavam na motocicleta sofreram ferimentos, mas não há informações sobre a gravidade das lesões.

Ainda não foram divulgadas informações adicionais sobre o acidente ou o que ocorreu após a colisão.

O incidente reitera a importância da prudência no trânsito, especialmente em áreas de maior movimento.

Veja o momento: