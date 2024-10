Carpinteiro de 59 anos é atropelado ao tentar atravessar rua de Rio Branco

O carpinteiro Antônio José Pereira da Silva, 59 anos, foi vítima de um atropelamento na noite desta terça-feira (1º), quando tentava atravessar a Estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Antônio José tinha ido até uma farmácia para comprar remédio para a esposa, que estava se recuperando de uma cirurgia em casa. Ao retornar da compra, a vítima tentava atravessar a Estrada do Calafate fora da faixa de pedestres.

Ao passar por uma das pistas de rolamento, o homem quase foi atropelado por um carro, porém, em seguida, acabou sendo atingido por um veículo modelo Polo, de cor prata e placa MZW-2619, que trafegava no sentido bairro-centro conduzido por Raimundo Monteiro, 57 anos.

Com o impacto, Antônio José caiu sobre o capô do carro e quebrou o vidro do para-brisa dianteiro com a cabeça, sofrendo um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) leve, além de dores no abdômen, nas costas e em uma das pernas. Após o atropelamento, o motorista permaneceu no local e pediu ajuda, ligando para uma ambulância e para a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Em seguida, Antônio José foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi liberado.