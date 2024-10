Casa do Artesanato Acreano é reinaugurada com a participação de Gladson Cameli

A Casa do Artesanato Acreano foi reinaugurada nesta quinta-feira (10), na Galeria Juvenal Antunes, localizada na Gameleira, em Rio Branco. A iniciativa foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM).

A cerimônia contou com a participação do governador Gladson Cameli, que destacou que o artesanato local é um patrimônio da região, e mostra a riqueza da cultura do estado, sendo uma oportunidade para os turistas acompanharem a produção, além de servir como porta de entrada de emprego e renda para os artistas acreanos.

A instituição, que antes se localizava no Parque da Maternidade, funcionará de segunda à sexta das 8h às 17h, e visa comercializar produtos do artesanato florestal, como sousplats, joias, sapatos, copos, entre outros objetos da rica cultura acreana.

A vice-governadora Mailza Assis também prestigiou a solenidade e enalteceu o trabalho realizado pela Sete e pela FEM, de expor o Acre ao mundo. O presidente da FEM, Minoru Kinpara, não pôde estar presente e foi representado por Júnior Chaves.