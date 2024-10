César Andrade vota em Porto Walter e acredita na reeleição: “Tranquilo e confiante”

O prefeito de Porto Walter e candidato à reeleição, César Andrade (Progressistas) votou na manhã deste domingo (06), acompanhado pelo deputado federal e padrinho político, Zezinho Barbary.

O gestor atual do município no interior do Acre, chegou na Escola Borges de Aquino por volta das 06h30 da manhã, e se dirigiu a sessão 145. Na saída, ele destacou estar confiante no resultado das urnas para a continuação de sua atuação na cidade.

Segundo informações, César Andrade aguardará o resultado das eleições ao lado de sua família e amigos. “Estou tranquilo e confiante. Deus na frente sempre. Fizemos uma campanha limpa e colocamos nossa gestão para avaliação e análise do eleitor. Gratidão imensa a todos que nos acolheram ao longo desta jornada vitoriosa”, disse.