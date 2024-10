Ciclista morre na UTI do PS de Rio Branco três dias após colisão com moto na Via Chico Mendes

O ciclista Disney Pessoa de Araújo morreu na tarde desta quinta-feira (24), após ter ficado gravemente ferido em uma colisão entre uma moto e uma bicicleta, ocorrida na noite de segunda-feira (21), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

No acidente, o motociclista Romário Santos Santana, 24 anos, também ficou ferido.

Segundo informações de testemunhas, Disney havia saído de casa para comprar pão em um supermercado localizado na Via Chico Mendes. Ao retornar para casa, saiu da ciclovia e tentou atravessar a Via Chico Mendes para entrar no bairro Triângulo, quando acabou entrando na frente da motocicleta modelo Yamaha Fazer 250, de cor azul e placa NXT-6B72, que trafegava no sentido centro-bairro, pilotada por Romário.

No impacto, Disney foi arremessado a cerca de 30 metros e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, desmaiando ao cair no asfalto. Romário, por sua vez, sofreu várias escoriações pelo corpo.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Disney, que estava em estado gravíssimo, mas, no final da tarde desta quinta-feira, ele não resistiu e morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco.

Após ser declarado o óbito, Disney teve o corpo removido por agentes de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do órgão, onde passará pelos exames cadavéricos e, posteriormente, será liberado para velório e sepultamento.

O tio de Romário passava pelo local, viu o sobrinho caído e conhecia o tio de Disney. Ele retirou a moto de Romário do local e a levou para a casa de Disney.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também foram acionados, mas, ao chegarem no local, não puderam fazer nada, pois a moto já havia sido removida.