Cid Moreira passou últimos anos de vida brigado com os filhos: entenda

Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3/10) aos 97 anos, no Rio de Janeiro, passou seus últimos anos de vida brigado com os dois filhos: Rodrigo e Roger Moreira. Os herdeiros chegaram a brigar na Justiça contra o pai e sua esposa, Fátima Sampaio.

Roger e Rodrigo chegaram a entrar na Justiça para que Fátima fosse investigada por dilapidar o patrimônio de Cid Moreira, alegando que a madrasta teria se apoderado dos bens do jornalista de forma “abusiva”.

Em 2021, Roger e Rodrigo afirmaram que Fátima estaria “dilapidando” o patrimônio do apresentador, transferindo-o para contas privadas. Além disso, também alegaram que ela estaria deixando Moreira sem se alimentar e sem suas medicações, com interesse exclusivo no patrimônio do jornalista.

No ano passado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) arquivou o processo que Roger Moreira moveu contra Fátima Sampaio sob acusações de que ele era vítima de maus-tratos por parte da companheira.

A decisão dizia que Cid Moreira “é lúcido e orientado, plenamente capaz de realizar atos da vida civil e que não há qualquer indício de situação de risco, tratando-se de representação infundada”.

Morte de Cid Moreira

Cid Moreira, ícone do telejornalismo brasileiro, morreu na manhã desta quinta-feira (3/10), aos 97 anos. O falecimento foi confirmado pela esposa do jornalista durante o programa Encontro, de Patrícia Poeta, da TV Globo.

O jornalista, que durante muitos anos apresentou o Jornal Nacional da TV Globo, estava internado num hospital em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, vinha tratando uma pneumonia, além de um problema crônico no rim. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

“Não contei para ninguém para dar privacidade. Passamos o aniversário dele, na última quinta-feira, com ele no hospital. E ele disse: ‘Estou cansado, é muita luta. Meu corpo está cansado. Os últimos anos têm sido difíceis’”, contou Fátima, em entrevista à Patrícia Poeta.