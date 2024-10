Com chuvas intensas, nível do Rio Acre volta a subir e ultrapassa novamente os 2 metros

O nível do Rio Acre voltou a subir nesta quarta-feira (23), quando ultrapassou novamente os 2 metros, chegando a marca de 2,09m, segundo os dados da Defesa Civil de Rio Branco, que realiza a medição diária do nível das águas do manancial.

Na última terça-feira (22), o nível do Rio Acre era de 01,81 metros às 6h, o que significa que o manancial teve um aumento de 28 centímetros em 24 horas. Entre segunda e terça-feira, não houve registro de chuvas significativas. Já nas últimas 24 horas, a Defesa Civil Municipal registrou 26,8mm de chuvas.

O meteorologista Davi Friale, em uma publicação com a previsão semanal, disse ainda que nos próximos dias, o nível do Rio Acre deve subir novamente, ultrapassando os 3 metros, tendo em vista as chuvas intensas ocorridas no último fim de semana, principalmente nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

Segundo a previsão, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda de granizo em qualquer município do Acre.

“No fim de semana, chegará ao Acre a vigésima primeira onda polar do ano, que provocará uma razoável queda da temperatura, sem, no entanto, provocar uma friagem típica, porém será sentida pelos acreanos de Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios próximos a estes”, disse.