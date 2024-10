Friale prevê semana com temporais e nova onda polar deve atingir o Acre; veja previsão completa

O pesquisador Davi Friale, do site O Tempo Aqui, divulgou a previsão do tempo para a semana no Acre. Segundo o meteorologista, a população deve enfrentar calor abafado, muita umidade do ar, chuvas intensas, muito sol, baixa umidade, ventos calmos, dias ventilados, temporais e até mesmo queda da temperatura nesta semana.

“As quatro estações do ano estarão presentes durante esta semana no Acre. Será nesta sequência aproximada que os dias suceder-se-ão durante esta semana, terminando, no domingo, com uma nova onda polar chegando ao Acre”, disse Friale.

Segundo a previsão, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda de granizo em qualquer município do Acre.

“No fim de semana, chegará ao Acre a vigésima primeira onda polar do ano, que provocará uma razoável queda da temperatura, sem, no entanto, provocar uma friagem típica, porém será sentida pelos acreanos de Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios próximos a estes”, disse.

Além disso, Friale disse ainda que nos próximos dias, o nível do Rio Acre deve subir novamente, ultrapassando os 3 metros, tendo em vista as chuvas intensas ocorridas no último fim de semana, principalmente nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.