Com fiéis já reunidos na Gameleira, falta de energia atrasa início do Círio de Nazaré em Rio Branco

O tradicional Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do estado do Acre acontece neste domingo (13), em Rio Branco. A celebração contará com procissão e missa solene.

O início da celebração sofreu um atraso em razão da falta de energia, causada após fortes ventos que atingiram alguns pontos de Rio Branco na tarde desde domingo.

A concentração da procissão acontece no calçadão da Gameleira, onde os fiéis já se encontram para aguardar o encontro das imagens de Jesus e de Nossa Senhora de Nazaré, que irão chegar de barco pelo Rio Acre.

Em seguida, terá início à procissão, na qual os religiosos e devotos de Maria irão seguir até a Catedral Nsª Senhora de Nazaré, onde acontecerá a missa solene.

Veja os primeiros registros: