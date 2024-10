Com larga vantagem, Mariana Carvalho lidera primeira pesquisa do segundo turno

Na primeira pesquisa eleitoral divulgada para este segundo turno em Porto Velho, a candidata a prefeita Mariana Carvalho sai na frente com uma larga vantagem. Ela liderou todas as pesquisas até agora e obteve 111.329 votos, sendo a maior votação no primeiro turno, ultrapassando os 47 mil votos de diferença para o segundo colocado.

No levantamento do Instituto Phoenix, divulgado neste domingo (13), Mariana Carvalho registrou 49,25% das intenções de votos, ficando cerca de 15 pontos à frente do seu oponente, o candidato Léo Moraes, que teve 34,44%.

Os eleitores que declararam não votar em nenhum deles (brancos e nulos), foram 6,66% e os indecisos (que ainda não escolheram o candidato) somaram 9,65%.

A margem de erros da pesquisa é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança em 95%.

O levantamento ouviu 601 eleitores, sendo realizado entre os dias 8 e 10 de outubro, com registro no TSE RO-01152/2024. A pesquisa foi realizada com recursos próprios.