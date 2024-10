Com temperaturas amenas e chuvas intensas, nova onda polar chega ao Acre neste domingo, diz Friale

O pesquisador Davi Friale divulgou no site O Tempo Aqui a previsão do tempo para o fim de semana no Acre. Segundo Friale, a vigésima primeira onda polar do ano vai chegar ao Acre e deve provocar chuvas na maior parte do estado a partir da noite de sábado para domingo.

“As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda eventual de granizo, principalmente no domingo, nos vales dos rios Juruá e Tarauacá”, disse Friale.

Segundo o pesquisador, o domingo deve começar com chuvas, que podem ser intensas em Rio Branco e em todo o vale do Rio Acre. A temperatura deverá ficar amena durante o dia inteiro, cuja máxima deverá ficar abaixo de 27ºC.

“Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com rajadas, da direção sudeste e variações do sul e de leste. Portanto, este domingo, dia 27 de outubro, será com tempo instável, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora na maioria dos municípios acreanos”, disse Friale.