Concurso Câmara Sena Madureira definiu a Unique como banca; são 11 vagas

Foi publicado, no Diário Oficial do Acre, o Termo de Ratificação que confirma a Unique como banca organizadora do próximo concurso Câmara Sena Madureira.

Recentemente, foi oficialmente formada a comissão de acompanhamento das atividades do próximo certame. Vale lembrar que a autorização já foi devidamente publicada.

De acordo com o comunicado, serão ofertadas 11 vagas para diversas funções, com salários iniciais que variam de R$ 1.500,00 a R$ 3.960,00.

Câmara de Sena Madureira – AC

Status : banca definida

: banca definida Banca: Unique

Unique Vagas : 11

: 11 Salários iniciais: R$ 1.500,00 a R$ 3.960,00

A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe!

Situação atual do concurso Câmara de Sena Madureira

Banca definida

A Unique foi confirmada como organizadora do próximo concurso. O termo de ratificação foi divulgado no Diário Oficial. Veja na íntegra!

Comissão formada

Está formada a comissão de membros que acompanhará os trâmites do novo concurso público da Câmara de Madureira, no Acre.

Comissão do concurso Câmara de Sena Madureira

Autorização do edital

Em junho, foi divulgada a resolução que autorizou a realização de um novo edital da Câmara de Sena Madureira. Segundo o documento, serão ofertadas 11 vagas para diferentes cargos.

Autorização para realização de um novo concurso

Cargos e vagas

Ao todo, serão ofertadas 11 vagas para funções de níveis médio, técnico e superior de formação. Confira nas tabela abaixo!

Níveis médio/técnico

CARGO VAGAS SALÁRIO Auxiliar Legislativo – Serviços Gerais 2 R$ 1.500,00 Auxiliar Legislativo – Vigia 4 R$ 1.500,00 Técnico Legislativo I – Administrativo 1 R$ 2.640,00 Técnico Legislativo II – Motorista 1 R$ 2.640,00 Técnico Legislativo III – Informática 1 R$ 2.640,00

Nível superior

CARGO VAGAS SALÁRIO Analista Legislativo – Administrativo 1 R$ 3.960,00 Analista Legislativo – Contabilidade 1 R$ 3.960,00

Informações do concurso Câmara de Madureira – AC