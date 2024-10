Concurso SEE tem edital divulgado com 3 mil vagas; inscrições abertas

A Secretaria de Estado da Educação do Acre (SEE AC) divulgou o edital do concurso público. São ofertadas 3.000 mil vagas para professores e pessoal de apoio, distribuídas da seguinte forma:

Cargos de Apoio Administrativo Educacional – nível II; e

Professor P2 – 30 horas;

O edital está sob responsabilidade da banca Nosso Rumo e o cronograma foi retificado. Veja aqui os detalhes!

Agora, as inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de outubro. A taxa de inscrição será de acordo com o cargo, sendo:

R$ 69,79 para os cargos de nível médio;

R$ 88,98 para os cargos de nível superior.

Os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por provas objetivas no dia 1º de dezembro de 2024. Confira mais detalhes no decorrer do artigo:

Confira os detalhes do edital através do índice abaixo:

Concurso SEE AC: situação atual

Principais datas

Período de inscrição : de 03/10/2024 a 29/10/2024;

: de 03/10/2024 a 29/10/2024; Período de solicitação de isenção da inscrição : de 03 a 04/10/2024;

: de 03 a 04/10/2024; Data limite para pagamento da inscrição : 30/10/2024; e

: 30/10/2024; e Aplicação das provas objetivas e discursiva (quando houver): 01/12/2024.

Cargos e vagas do concurso SEE AC

Confira abaixo a divisão exata das vagas do edital:

CARGO REQUISITOS Apoio Administrativo Educacional (AAE Nível 2) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC Professor P2 – Arte Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) Professor P2 – Biologia Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Educação Física Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro no Conselho de Classe. Professor P2 – Língua Espanhola Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Filosofia Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Física Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Geografia Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – História Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Língua Inglesa Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Língua Portuguesa Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Matemática Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Química Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Sociologia Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura, de acordo

com a disciplina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Professor P2 – Braile Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação e/ou Especialização de nível superior em

licenciatura com habilitação em Braile, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. Professor P2 – Educação Especial Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em licenciatura com

especialização em Educação Especial, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. Professor P2 – Libras Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação e/ou Especialização de nível superior em

licenciatura com habilitação em Libras, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. Concurso SEE AC: 3 MIL VAGAS; edital divulgado;

Além dos cargos, que serão distribuídos entre as cidades e nas zonas urbanas e rurais, também foi divulgada a lista de benefícios e salários. Confira na tabela abaixo:

CARGOS REMUNERAÇÃO + BENEFÍCIOS NÍVEL MÉDIO R$ 1.941,51 + Auxílio Alimentação no valor de R$ 420,00 NÍVEL SUPERIOR R$ 3.850,21 + Auxílio Alimentação no valor de R$ 420,00 Cargos, remunerações e benefícios Concurso SEE AC

Etapas e provas do concurso SEE AC

Os candidatos serão avaliados pelas seguintes etapas e provas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aos cargos de nível superior;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

As provas serão aplicadas na data provável do dia 24 de novembro de 2024.

Provas Objetivas do concurso SEE AC

A Prova Objetiva será composta de cinquenta questões para todos os cargos, com duração de quatro horas e cinco alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta.

A etapa versará sobre as seguintes disciplinas:

Provas Discursivas do concurso SEE AC

A Prova Objetiva e Discursiva (apenas para os cargos de Nível superior) visa avaliar o domínio teórico-prático, o uso adequado da linguagem e a capacidade de argumentação. A prova valerá 10 pontos com nota mínima de 5 pontos para habilitação.

Provas de Títulos do concurso SEE AC

A avaliação de títulos será aplicada aos candidatos habilitados nas Provas Objetivas. Serão considerados os constantes na tabela a seguir:

Realização da prova

Confira a lista abaixo de onde ocorrerão as etapas:

Acrelândia/AC – Zona Urbana

Acrelândia/AC – Zona Rural

Assis Brasil/AC – Zona Urbana

Brasiléia/AC – Zona Urbana

Brasiléia/AC – Zona Rural

Bujari/AC – Zona Urbana

Capixaba/AC – Zona Urbana

Capixaba/AC – Zona Rural

Cruzeiro do Sul/AC – Zona Urbana

Cruzeiro do Sul/AC – Zona Rural

Epitaciolândia/AC – Zona Urbana

Epitaciolândia/AC – Zona Rural

Feijó/AC – Zona Urbana

Feijó/AC – Zona Rural

Jordão/AC – Zona Urbana

Mâncio Lima/AC – Zona Urbana

Mâncio Lima/AC – Zona Rural

Manoel Urbano/AC – Zona Urbana

Marechal Thaumaturgo/AC – Zona Urbana

Plácido de Castro/AC – Zona Urbana

Plácido de Castro/AC – Zona Rural

Porto Acre/AC – Zona Urbana

Porto Acre/AC – Zona Rural

Porto Walter/AC – Zona Urbana

Rio Branco/AC – Zona Urbana

Rio Branco/AC – Zona Rural

Rodrigues Alves/AC – Zona Urbana

Rodrigues Alves/AC – Zona Rural

Santa Rosa do Purus/AC – Zona Urbana

Sena Madureira/AC – Zona Urbana

Sena Madureira/AC – Zona Rural

Senador Guiomard/AC – Zona Urbana

Senador Guiomard/AC – Zona Rural

Tarauacá/AC – Zona Urbana

Tarauacá/AC – Zona Rural

Xapuri/AC – Zona Urbana

Xapuri/AC – Zona Rural

Último concurso

Cargos, vagas e remuneração

Segundo o edital de 2023, as oportunidades ofertadas se dividiram entre diversas áreas de atuação, sendo elas:

Professor – Arte:

Professor – Biologia/Ciências

Professor – Educação Física

Professor – Filosofia

Professor – Física

Professor – Geografia

Professor – História

Professor – Espanhol

Professor – Inglês

Professor – Língua Portuguesa

Professor – Matemática

Professor – Pedagogia ou normal superior

Professor – Química

Professor – Sociologia

Professor – EJA

Professor – Linguagens – EJA

Professor – Espanhol – EJA

Professor – Inglês- EJA

Professor – Ciências Humanas – EJA

Professor – Matemática e Física – EJA

Professor – Ciências da Natureza – EJA

Professor – Educação Física – EJA

Professor – EJA prisional

Professor – Linguagens – EJA prisional

Professor – Espanhol – EJA prisional

Professor – Inglês- EJA prisional

Professor – Ciências Humanas – EJA prisional

Professor – Matemática e Física – EJA prisional

Professor – Ciências da Natureza – EJA prisional

Professor – Educação Física – EJA prisional

Professor – Linguagens – Aprender é o caminho

Professor – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias – Aprender é o caminho

Professor – Ciências Humanas – Aprender é o caminho

Assistente Educacional – Educação Especial

Professor Mediador – Educação Especial

Atendimento Educacional Especializado

Professor Tradutor Intérprete de Libras

Professor – Libras

Professor – Brailista

Professor Pedagogia ou Normal Superior – Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)

Professor – Linguagens (6o ao 9o e/ou Ensino Médio)

Professor – Ciências Humanas (6o ao 9o e/ou Ensino Médio)

Professor – Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias (6o ao 9o e/ou Ensino Médio)

Professor Educação Física (6o ao 9o e/ou Ensino Médio)

Professor – Língua Espanhola – CEL

Professor – Língua Francesa – CEL

Professor – Língua Inglesa – CEL

Professor – Libras – CEL

Salários

Os salários do edital de 2023 variaram conforme a jornada de trabalho do cargo, sendo:

25 horas semanais – R$ 2.736,50

30 horas semanais – R$ 2.884,22

Assistente Educacional – R$ 1.277,69

Requisitos

Segundo o edita de 2023, os requisitos para participar da seleção foram os seguintes:

Professor – nível superior na especialidade pretendida;

– nível superior na especialidade pretendida; Assistente educacional – nível médio

nível médio Mediador – diploma, devidamente registrado de conclusão do curso Normal (Magistério)

– diploma, devidamente registrado de conclusão do curso Normal (Magistério) Atendimento especializado – diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de Licenciatura Plena ou de graduação em Pedagogia

– diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de Licenciatura Plena ou de graduação em Pedagogia Libras, tradutor e intérprete e brailista – diploma, devidamente registrado de conclusão do curso superior, com habilitação em Letras Libras/Língua Portuguesa ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena ou de graduação em Pedagogia

Provas e etapas

Os candidatos foram avaliados por meio de uma única etapa correspondente à prova objetiva prevista para o dia 28 de maio de 2023.

A avaliação foi composta pelas seguintes disciplinas:

DISCIPLINAS TOTAL DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO TOTAL DE PONTOS Língua Portuguesa 05 1 05 História e Geografia do Acre 05 1 05 Legislação 05 1 05 Legislação Específica 15 1 15 Prova objetiva SEE AC

As provas, assim como as vagas, foram divididas entre os seguintes municípios:

Acrelândia;

Assis Brasil;

Brasiléia;

Bujari;

Capixaba;

Cruzeiro do Sul;

Epitaciolândia;

Feijó;

Jordão;

Mâncio Lima;

Manoel Urbano;

Marechal Thaumaturgo;

Plácido de Castro;

Porto Acre;

Porto Walter;

Rio Branco;

Rodrigues Alves;

Santa Rosa do Purus;

Sena Madureira;

Senador Guiomard;

Tarauacá;

Xapuri.

Informações do último concurso SEE AC