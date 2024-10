Concurso TCE tem resultado final da prova discursiva divulgada; confira

Foi publicado o resultado final da prova discursiva do concurso público Tribunal de Contas do Acre (TCE AC), exceto para o cargo de Auditor de Controle Externo.

Agora, será aberto o prazo para o encaminhamento dos títulos entre os dias 14 e 15 de outubro, no site do Cebraspe.

Para os candidatos com deficiência, haverá a avaliação biopsicossocial, que será realizada no dia 20 de outubro. Os locais de avaliação poderão ser consultados no site da banca cinco dias antes do procedimento.

Vale lembrar que as provas discursivas do concurso para o cargo de Auditor de Controle Externo foram aplicadas no dia 13 de outubro, em dois turnos. Para este o gabarito está previsto para sair no dia 15 de outubro.

Ademais, o edital oferta 38 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para os cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 7.472,00 a R$ 12.459,27.

Foram registradas 5.349 candidaturas, sendo que o cargo com mais procura foi o de Técnico de Controle Externo – Área: Técnico Administrativo – Especialidade: Instrutivo, com 2.398 interessados.

Tribunal de Contas do Estado do Acre

Status : em andamento

: em andamento Banca: Cebraspe

Cebraspe Vagas: 38 + CR

38 + CR Salário inicial: R$ 7.472,00 a R$ 12.459,27

R$ 7.472,00 a R$ 12.459,27 Edital: TCE AC 2024

A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações do concurso TCE AC. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:

Concurso TCE AC: principais datas

Inscrições: 20 de junho a 09 de julho

Isenção da taxa: 20 de junho a 09 de julho

Pagamento da taxa: até 02 de agosto (retificação)

Data da prova objetiva: 1º de setembro

Data da prova discursiva: 1º de setembro (exceto para Auditor de Controle Externo)

Data da prova discursiva: 13 de outubro (apenas para Auditor de Controle Externo)

Distribuição das vagas do concurso TCE AC

Carreira no TCE AC

O Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Acre está escalonado em três grupos, na forma a seguir elencada:

I – Grupo de Nível Superior – Auditor de Controle Externo (160 cargos);

II – Grupo de Nível Médio – Técnico Técnico de Controle Externo (29 cargos); e

III – Grupo de Nível Fundamental – Agente de Controle Externo (29 cargos).

Cargos criados Auditor de Controle Externo

Salários dos cargos

Analistas: Vencimento de R$ 6.826,61 Auxílio-Alimentação de R$ 3.300,00 Total: R$ 10.126,61



Auditor: Vencimento de R$ 7.509,27 Gratificação de Incentivo à Qualificação e Resultados de R$ 1.650,00 Auxílio-Alimentação de R$ 3.300,00 Total: R$ 12.459,27



Técnico: Vencimento de R$ 3.347,00 Adicional de Função de Apoio Logístico de R$ 825,00 Auxílio-Alimentação de R$ 3.300,00 Total: R$ 7.472,00



Requisitos

Analista Administrativo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na respectiva área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

Analista de Tecnologia da Informática: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior específico na área de Tecnologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Analista Ministerial: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na respectiva área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

Auditor de Controle Externo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na respectiva área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

Técnico de Controle Externo: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Atribuições

Auditor de Controle Externo: executar trabalhos de nível técnico, de ampla complexidade, no âmbito interno e externo do Tribunal de Contas, consistindo no exame e análise de documentos e atos de gestão contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais, patrimoniais e ambientais e tudo mais que possa ser exigido para o desempenho do controle externo. Emissão de relatórios de auditoria, emissão de pareceres e informações técnicas, análise de balanços, exame da legalidade dos atos praticados pelos gestores públicos jurisdicionados.

Técnico de Controle Externo: atividades de média complexidade inseridas no contexto do Tribunal de Contas, tais como: recepção e encaminhamento de documentos, atividades de apoio logístico ao desempenho do Controle Externo, atividades de apoio e organização, digitação, montagem e autuação de processos, conferência de documentos, pesquisa de informações e outras atividades correlatas, além das específicas abaixo discriminadas.

Técnico de Controle Externo – TI: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Analista de Tecnologia da Informática: implementar projetos de engenharia e construção de software, desenvolvendo novas funcionalidades, testando e mantendo sistemas de acordo comas metodologias e técnicas adequadas, visando aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custos, prazos e benefícios; prestar suporte aos sistemas; participar do planejamento, execução, medição e melhorias dos processos de desenvolvimento de software.

Analista Administrativo: realizar atividades de natureza administrativa e logística de nível superior do TCE, aplicando instrumentos de acompanhamento, avaliação, pesquisa, controle e comunicação referentes aos planos, programas, projetos e atividades desenvolvidas.

Analista Ministerial: exercer atividades de natureza continuada, de planejamento, implementação, supervisão, assessoramento, monitoramento e execução de ações, projetos, programar, processos e procedimentos de Controle Externo, de políticas públicas, de gestão e governança, de controle interno e suporte, conforme área de habilitação, no âmbito das áreas meio e finalísticas do MPC AC.

Cargos vagos

Atualmente, o Tribunal de Contas do Acre tem cerca de 52 cargos vagos, sendo o maior déficit do cargo de Auditor de Controle Externo.

RELAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS PROVIDOS VAGOS Auditor de Controle Externo 126 34 Técnico de Controle Externo 18 11 Agente de Controle Externo 22 7 Tabela de cargos providos e vagos no órgão

Etapas de provas do concurso TCE AC

O concurso TCE AC para os cargos de que trata este edital é constituída das seguintes fases, todas de responsabilidade do Cebraspe:

Provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; Provas discursivas , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.

As provas objetivas e a prova discursiva do concurso TCE AC foram realizadas da seguinte forma:

Cargo Etapa Data Duração Turno Técnico Objetiva e Discursiva 01/09 4h30min Tarde Analista Objetiva e Discursiva 01/09 4h30min Manhã Auditor Objetiva 01/09 4h Tarde Auditor Discursiva (P3) 13/10 4h Manhã Auditor Discursiva (P4) 13/10 4h Tarde Datas e turnos das avaliações

Provas Objetivas

A etapa valeu 120,00 pontos e abrangeu questões do tipo “Certo ou Errado” acerca de conteúdos de conhecimentos básicos (50) e específicos (70).

Conhecimentos básicos nível superior Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Raciocínio Lógico e Quantitativo; Conhecimentos da Realidade Étnica, Social, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Acre; Noções de Direito Constitucional; Noções de Direito Administrativo; Legislação; Gestão Pública; Noções de Informática (exceto para os cargos 6, 7, 8, 9 e 11).

Conhecimentos básicos nível médio Língua Portuguesa; Matemática; Noções de Informática (exceto para o cargo 20); Conhecimentos da Realidade Étnica, Social, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Acre.

Conhecimentos específicos

Foi reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso TCE AC o candidato que se enquadrasse em pelo menos um dos itens a seguir:

obtivesse nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

obtivesse nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

obtivesse nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova Discursiva

A prova discursiva (P3) para os cargos de nível superior, exceto para o cargo de Auditor de Controle

Externo, e de nível médio, vale 20,00 pontos e consistiu de redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca de tema da atualidade.

As provas discursivas (P3 e P4) para o cargo de Auditor de Controle Externo valeram um total de 100,00 pontos e consistiram de:

prova discursiva P3: quatro questões, a serem respondidas em até 20 linhas cada, no valor de 15,00 pontos cada, totalizando 60,00 pontos acerca de assuntos relacionados aos conhecimentos específicos do cargo/área;

quatro questões, a serem respondidas em até 20 linhas cada, no valor de 15,00 pontos cada, totalizando 60,00 pontos acerca de assuntos relacionados aos conhecimentos específicos do cargo/área; prova discursiva P4: redação de uma peça prática – Relatório de Auditoria, de até 120 linhas, no valor de 40,00 pontos, envolvendo um caso hipotético acerca de assunto relacionado aos conhecimentos específicos do cargo/área.

Avaliação de Títulos

A avaliação de títulos valerá 10,00, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a

esse valor.

Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de envio, observados os

limites de pontos do quadro a seguir.