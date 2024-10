Conmebol altera estádio de semifinal entre Peñarol e Botafogo

A partida decisiva entre Peñarol e Botafogo, que vale vaga na final da Libertadores 2024, será realizada no estádio Centenario, em Montevidéu (URU), nesta quarta-feira (30/10).

A mudança acontece um dia antes do jogo após negociações entre Conmebol, Associação Uruguaia de Futebol e o governo do país sul-americano. O jogo seria realizado no estádio Campeón del Siglo, que pertence ao Peñarol.

O estadio Centenario é de responsabilidade da prefeitura de Montevidéu. Os dois times se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília), com presença das torcidas de ambas as equipes.

A Conmebol fez o anúncio da mudança no começo da noite desta terça-feira (29/10). A alteração ocorre após o Ministério do Interior do Uruguai solicitar torcida única no duelo desta quarta alegando falta de segurança para a partida.

No primeiro jogo, o Botafogo venceu por 5 x 0 e ficou bem perto da classificação à final da competição continental.