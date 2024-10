Conquista: APAE de Sena Madureira inaugura Parque Sensorial para atender crianças autistas

As crianças matriculadas na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Sena Madureira ganharam um espaço importante para a realização de várias atividades. Trata-se do Parque Sensorial, um espaço que estimula os sentidos das crianças, como a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, para promover o seu desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial.

Construído com recursos doados pela empresa Gazin, por meio da campanha “pintando o 7”, e outros parceiros, o parque foi inaugurado na última sexta-feira (18) em um clima de muita alegria. “É uma grande conquista para a família APAE de Sena Madureira. Esse parque dará condições para que a nossa equipe multidisciplinar possa trabalhar com as nossas crianças, principalmente as crianças autistas. Gratidão a Deus e a todos os parceiros que nos ajudaram nesse projeto”, destacou Chaena Vilaça, coordenadora da APAE em Sena Madureira.

O parque se chama Maria Antônia Marilda. Ela trabalhou durante 40 anos na Apae de Rio Branco com a dona Cecília e ajudou a fundar as unidades da APAE existentes no Acre, incluindo a de Sena Madureira. Nesse ano, dona Marilda, como era mais conhecida, faleceu.

A APAE de Sena Madureira é o único local existente no município que oferece atendimento gratuitamente para crianças com autismo, síndrome de down e outros.

No Estado do Acre, tornou-se a primeira unidade a contar com um parque sensorial.