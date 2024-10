Corpo do fotógrafo Marcos Vicentti é sepultado com homenagens, flores e balões brancos; FOTOS

Amigos, familiares e admiradores do trabalho do fotógrafo Marcos Vicentti, que faleceu na madrugada de sexta-feira (18), deram o último adeus ao reporter fotográfico que marcou a história do jornalismo acreano. O corpo do profissional foi sepultado na manhã deste sábado, no Cemitério São João Batista (19).

O enterro aconteceu por volta das 7h30min. Marcão – como era chamado pelos mais próximos – recebeu homenagens com balões brancos e flores.

Em cima do caixão, a bandeira do Acre foi colocada, como forma de agradecimento e entrega ao trabalho prestado em todos esses anos.

VEJA AS FOTOS: