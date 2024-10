Criança de 4 anos morre afogada na comemoração do próprio aniversário

Uma criança de quatro anos morreu na tarde desse domingo (13/10), após se afogar em uma piscina durante a comemoração do próprio aniversário em uma casa localizada no bairro Parque Primavera, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar (PM) foi acionada a um hospital da região após a vítima dar entrada com sinais de afogamento. No local, uma enfermeira informou os agentes e os familiares que a criança tinha morrido.

Os agentes foram até o endereço onde tudo teria acontecido e descobriram que a criança tinha caído na piscina durante a festa do próprio aniversário.

Em depoimento, a mãe da vítima, de 27 anos, afirmou que não viu o ocorrido. Familiares disseram que, assim que a vítima caiu, foi prontamente atendida.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos.

O caso foi registrado como morte suspeita ou acidental e será investigado pela Polícia Civil de Cachoeira Paulista.