Cronograma Concurso dos Correios: As datas para inscrição, provas, gabaritos e resultados

O concurso público dos Correios, que estava há 13 anos sem realizar seleções nacionais, está em sua última oportunidade de inscrições, que se encerram hoje, 28 de outubro de 2024.

A alta demanda para o preenchimento das 3.511 vagas oferecidas, entre cargos de Agente de Correios (nível médio) e Analista de Correios (nível superior), reforça a importância de um cronograma detalhado.

Cronograma do Concurso dos Correios 2024

Prova objetiva e discursiva: 15 de dezembro de 2024 Período de inscrição: 10 a 28 de outubro de 2024 Pagamento da taxa de inscrição: até 29 de outubro de 2024 Convocação para as provas: 6 de dezembro de 2024 Divulgação dos locais de prova: 9 de dezembro de 2024 Prova objetiva e discursiva: 15 de dezembro de 2024 Período de inscrição: 10 a 28 de outubro de 2024

A seleção do Concurso dos Correios inclui uma prova objetiva de múltipla escolha com 50 questões para o cargo de carteiro, abordando língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e conduta ética, além de uma redação para o cargo de analista. Os candidatos podem consultar mais informações no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso​.

Este concurso atrai candidatos em todo o país, com vagas distribuídas em diversas regiões e benefícios atrativos, incluindo auxílio-creche, vale-transporte e plano de saúde.

Como fazer minha inscrição?

O prazo final para inscrições no concurso dos Correios se encerra nesta segunda-feira (28), às 23h (horário de Brasília). Ao todo, serão ofertadas 3.511 vagas imediatas, com remuneração inicial que pode chegar a R$ 6,8 mil.

Continua depois da publicidade

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 39,80 para candidatos ao cargo de carteiro (nível médio) e de R$ 42 para as posições de nível superior. Os pagamentos podem ser efetuados via PIX ou boleto bancário até terça-feira (29).

Resultados

Os resultados do concurso dos Correios devem ser divulgados em 2025, embora ainda não tenha sido definida uma data exata.