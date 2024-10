Cultura e esporte na comunidade: prefeitura de Brasiléia leva lazer ao bairro José Braúna

Começando pelo Bairro José Braúna, prefeitura realiza projeto “Cultura e Esporte na Comunidade”, com lazer e Inclusão para todos moradores de Brasiléia

No último sábado (26), a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, deu início ao projeto “Cultura e Esporte na Comunidade”, levando atividades para o bairro José Braúna, a primeira comunidade a ser contemplada.

A Praça Dona Ica foi palco de várias ações, com pintura de tela, pintura facial, torneio de futsal masculino e feminino, além de brincadeiras para animar a criançada do bairro.

Com o compromisso de revitalizar espaços públicos como praças e quadras, a Prefeitura de Brasiléia está promovendo a cultura e o esporte em todos os bairros da cidade, proporcionando momentos de lazer e integração para a população.

Centenas de moradores e visitantes participaram das mais variadas atividades que serão implementadas em todos os bairros de Brasiléia, um pedido da prefeita Fernanda Hassem, que mesmo em final de mandato continua com a dinâmica de serviços intensa como se estivesse iniciado sua gestão.

A Secretária de cultura Enage Peres comemora o sucesso da edição inicial do programa Cultura e Esporte na Comunidade.

“Sabadou no bairro José Braúna com o projeto cultura e esporte na comunidade, um projeto que tem por objetivo trazer a cultura e o esporte para dentro dos bairros…Hoje nós estamos no José Braúna, mas quero dizer que em outros sábados nós estaremos em outros bairros levando cultura, arte, entretenimento e aquela competi~~ao de esporte que todo mundo gosta”, disse ela.