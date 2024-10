Data Control: Zequinha desponta e abre mais de 6 pontos sobre Jessica em Cruzeiro do Sul

A mais recente pesquisa do Instituto Delta Data Control, divulgada nesta sexta-feira (3), revela um cenário favorável para o atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Segundo o levantamento, ele lidera com folga tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada.

No cenário espontâneo, Zequinha aparece com 46,7% das intenções de voto, enquanto sua adversária, Jéssica Sales, do MDB, segue com 40,5%. Já na pesquisa estimulada, a vantagem do atual prefeito se mantém, com 48,1% contra 42,7% de Jéssica.

Um dado importante da pesquisa é a consolidação de votos: 81,8% dos eleitores afirmaram que não pretendem mudar sua escolha até o dia da eleição, enquanto apenas 15,1% indicaram que ainda podem reconsiderar. Isso reforça a tendência de vitória de Zequinha, que segue com uma base sólida de apoio.

Apesar dos números positivos, Zequinha também aparece como o candidato mais rejeitado, com 26,3%, um ponto percentual acima de Jéssica Sales, que tem 25,5%.

Sobre a gestão de Zequinha, 9,6% dos entrevistados a classificam como ótima, 23,7% como boa, e 39,9% consideram regular. Já 6,2% a avaliam como ruim e 15,6% como péssima.

A pesquisa, realizada entre os dias 2 e 3 de outubro, ouviu 800 pessoas e tem um intervalo de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Registrada com o número AC-06958/2024.