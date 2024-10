Descubra uma semente anti-inflamatória com mais ômega 3 que o salmão

Existe um suplemento que está no rol dos mais utilizados no Brasil: o ômega 3. Esse ácido graxo é encontrado em óleos de peixes e crustáceos; e é uma substância extremamente valiosa à saúde. O organismo a utiliza para auxiliar a cognição e processos mentais e para as funções cardiovasculares, bem como no auxílio do controle do colesterol, além dos efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes.

Entendendo a importância do nutriente à saúde, é comum achar que, para atingir a necessidade diária, tenhamos que ingerir salmão, alimento rico em ômega 3, todos os dias. Existe uma semente, no entanto, que pode surpreender devido à alta quantidade do nutriente na composição, fazendo valer o investimento do consumo diário. A linhaça representa uma alternativa muito boa para o consumo da gordura.

A semente ostenta 6,3 gramas a cada 100 g do alimento. Para se ter uma ideia, o salmão oferece 2,8 gramas a cada 100 g do alimento.

Os benefícios da semente não se limitam a presença do ômega 3. Ela ainda oferece boa quantidade de fibra solúvel, que colabora com a manutenção dos níveis saudáveis do colesterol e regula os níveis de açúcar sanguíneo, que irá colaborar com o emagrecimento saudável.

Por se tratar de uma semente versátil, vale acrescentar linhaça aos smoothies, cereais, iogurtes, saladas e demais preparações.