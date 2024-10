Nossa Senhora Aparecida: santuário em Rio Branco divulga programação com procissão; confira

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é celebrado neste sábado (12) em todo o Brasil com missas, procissões e atos de fé. Em Rio Branco, a Comunidade Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Rio Branco, promove uma programação para a data.

Foto: ReproduçãoA comunidade, que fica no bairro Manoel Julião, tem uma programação para o dia todo, mas a mais aguardada é a Missa, às 16h, com procissão. Diversos fiéis se reúnem na frente da comunidade para sair em procissão pelas ruas do bairro e em seguida, participam da missa.

Programação:

Data: 12 de outubro

Local: Atrás do antigo supermercado Pague Pouco do bairro Manoel Julião

8h – Mil ave-marias

15h – Terço da Divina Misericórdia

16h – Missa com procissão

Após a missa, será feito sorteio da rifa.