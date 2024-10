A vítima, hoje com 29 anos, teria ido ao encontro de Diddy para uma audição, contratada pelos pais através de um consultor musical. No contato, o rapper pediu para ficar sozinho com o garoto no quarto de um hotel. Segundo a revista, o menino cantou para o músico, que afirmou que poderia “torná-lo uma estrela”.

No momento, uma terceira pessoa que estava presente no local ofereceu refrigerante ao menino e após tomar ele ficou “um pouco estranho”. A defesa da vítima afirma, segundo a Variety, que a bebida estava misturada com drogas.