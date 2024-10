Documentário Beatles ’64 tem data de estreia confirmada no Disney+

Para relembrar a mágica união dos Beatles, e a histeria causada por John, Paul, George e Ringo durante a primeira visita da banda aos Estados Unidos em 1964, o Disney + lançará em novembro o documentário Beatles ’64, que conta com cenas exclusivas da passagem dos artistas pelo país.

Dirigido por David Tadeschi e produzido por Martin Scorsese, o longa teve data de estreia confirmada para o dia 29 de novembro na plataforma de streaming e terá as mixagens de som das apresentações ao vivo dos Beatles no show do Coliseum de Washington, DC, e suas apresentações no The Ed Sullivan Show, ocorridas naquele ano.

Além disso, o filme terá entrevistas recentes de Paul e Ringo, sobre os anos que passaram na banda. Os dois também serão produtores do documentário, ao lado de Scorsese, Olivia Harrison (viúva de George) e Sean Ono Lennon (filho de John e Yoko).