Edital TRF 6 publicado! Ganhe até R$ 13,9 mil

Foi publicado o edital TRF 6! Conforme o documento, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região oferece vagas para Técnico e Analista Judiciário, em formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para nível superior de formação. Os salários iniciais variam de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78, mais benefícios.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 18 de outubro a 08 de novembro, no site da banca organizadora, Cebraspe. Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição de:

a) Analista Judiciário: R$ 120,00.

b) Técnico Judiciário: R$ 80,00.

Status : edital publicado

Principais datas do edital TRF 6

Inscrições: 18/10/2024 a 08/11/2024

Último dia para pagamento: 03/12/2024

Prova: 19/01/2025

Cargos, vagas e remunerações do edital TRF 6

Técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – SEM ESPECIALIDADE CR R$ 8.529,67 TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL CR R$ 8.529,67 ÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE CR R$ 8.529,67 TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CR R$ 8.529,67 TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO CR R$ 8.529,67 Cargos, vagas e remunerações do concurso TRF 6 para Técnico

Analista

CARGOS VAGAS SALÁRIO ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – SEM ESPECIALIDADE CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE DADOS CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ARQUITETURA CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA ELÉTRICA CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA ELETRÔNICA CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA MECÂNICA CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICA CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: MEDICINA (RAMO: CARDIOLOGIA) CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: MEDICINA (RAMO: CLÍNICA GERAL) CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: MEDICINA (RAMO: MEDICINA DO TRABALHO) CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: MEDICINA (RAMO: ORTOPEDIA) CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: MEDICINA (RAMO: PSIQUIATRIA) CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA CR R$ 13.994,78 NALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: SERVIÇO SOCIAL CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CR R$ 13.994,78 ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA – SEM ESPECIALIDADE CR R$ 13.994,78 Cargos, vagas e remunerações do concurso TRF 6 para Analista

Ressalta-se ainda que os Tribunais ainda pagarão auxílio pré-escolar no valor de R$ 1.178,82, e auxílio alimentação no valor de R$ 1.393,10.

Etapas e provas do edital TRF 6

Sob organização da banca Cebraspe, os candidatos inscritos no edital do concurso TRF 6 serão avaliados por meio da aplicação das seguintes etapas:

Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Prova Discursiva – eliminatório e classificatório; e

– eliminatório e classificatório; e Teste de Aptidão Física (TAF) para Técnico – Agente de Polícia Judicia l– eliminatório.

Provas Objetivas

As fases do concurso estão descritas nos quadros a seguir:

EXCETO PARA O CARGO 25: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL

PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE ITENS/QUESTÕES CARÁTER (P 1 ) Objetiva Conhecimentos gerais 50 Eliminatório e classificatório (P 2 ) Objetiva Conhecimentos específicos 70 (P 3 ) Discursiva – – Etpas e provas

PARA O CARGO 25: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL

PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE ITENS CARÁTER (P 1 ) Objetiva Conhecimentos gerais 50 Eliminatório e classificatório (P 2 ) Objetiva Conhecimentos específicos 70 (P 3 ) Discursiva – – Teste de aptidão física – – Eliminatório Etpas e provas

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos 1 a 7, 12, 13, 19 a 21 e 22 de Analista Judiciário terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos 8 a 11, 14 a 18 e 23 de Analista Judiciário terão a duração de 5 horas.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Técnico Judiciário terão a duração de 4 horas e 30 minutos.

Prova Discursiva

A prova discursiva para os cargos 1 a 7, 12, 13, 19 a 21 e 22 de Analista Judiciário e para os cargos de Técnico Judiciário valerá 20,00 pontos e consistirá de uma redação dissertativa, de até 30 linhas, acerca de tema da atualidade comum a todas as áreas/especialidades.

A prova discursiva para os cargos 8 a 11, 14 a 18 e 23 de Analista Judiciário valerá 30,00 pontos e consistirá de uma questão dissertativa, de até 45 linhas, acerca de situação problema relacionada a conhecimentos específicos do cargo/área/especialidade.

TAF

Serão convocados para o teste de aptidão física todos os candidatos ao Cargo 25: Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente de Polícia Judicial aprovados na prova discursiva.

O candidato que não for convocado para o teste de aptidão física, na forma do subitem 10.1 deste edital, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, será realizado em ordem preestabelecida, mediante apresentação de atestado médico específico, conforme modelo previsto no Anexo III deste edital, e visa avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

O candidato será considerado apto ou inapto no teste de aptidão física. O teste de aptidão física consistirá dos seguintes testes: