Eleições 2024: confira os locais e horários de votação dos candidatos a prefeito de Rio Branco

O 1º turno das Eleições 2024 acontece neste domingo (6) em diversos municípios do Brasil, e em Rio Branco, capital do Acre, a população vai ter quatro opções para escolher seu novo representante para os próximos quatro anos.

Além de prefeito e vice-prefeito, a população também vai escolher quem ocupará as 21 cadeiras da Câmara dos Vereadores de Rio Branco.

No domingo, os candidatos Tião Bocalom (PL), Marcus Alexandre (MDB), Emerson Jarude (NOVO) e Jenilson Leite (PSB) votam na capital acreana.

Como de costume, as assessorias de comunicação divulgaram o local de votação dos candidatos.

O prefeito e candidato a reeleição, Tião Bocalom, vota às 9h na escola Serafim Salgado, na Baixada da Sobral. Bocalom estará acompanhado do candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, que votará, em seguida, no IMAC.

O candidato Emerson Jarude (NOVO) vota também às 9h, na Escola Lato Sensu, localizada na Rua Palmeiras, no bairro Jardim Tropical.

Marcus Alexandre, do MDB, vai votar no Instituto de Educação Lourenço Filho, na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do Hemoacre, às 8h30.

Já Jenilson Leite, do PSB, vota no Fórum Barão do Rio Branco, no Centro da capital, às 8h.