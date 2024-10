Eleitores reclamam que não conseguem justificar o voto após e-Título ficar congestionado

Usuários do e-Título têm relatado, desde o início das eleições 2024, dificuldades para conseguir justificar a ausência do voto, uma das principais funcionalidades do aplicativo. Inicialmente, os eleitores que tentavam acessar o serviço, receberam uma mensagem de erro, e era pedido para acessar novamente em alguns minutos. Logo depois, veio a informação de que há congestionamento no aplicativo e foi formada uma fila virtual.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o app não apresenta instabilidade. Por causa do grande número de acessos, houve então a retenção no fluxo dos eleitores que acessam a ferramenta, que ocasionou a situação, mas o serviço poderá ser feito até 17h.

Nas redes sociais, muitos usuários reclamaram do acontecimento. “Está dando erro para justificar meu voto”. Outra pessoa disse também “eu só queria justificar o meu voto sem sair da cama e o app não deixa”.

Os eleitores com mais de 18 e com menos de 70 ano, que não puderem votar no 1º ou 2º turno das eleições tem até 60 dias após cada turno para justificar o voto pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, que pode ser acessado nos sites do TSE e dos TREs. Neste domingo, a ausência também pode ser justificada de forma presencial nas seções eleitorais.