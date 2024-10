Em Sena, Justiça Eleitoral anuncia mudança em mais duas seções; VEJA

Os eleitores de Sena Madureira que em 2022 votaram no pólo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) precisam ficar atentos. Na manhã desta sexta-feira (4) a Justiça Eleitoral confirmou uma mudança nesse sentido.

Em decorrência de um problema na energia elétrica, as seções 69 e 94 que funcionavam no pólo UAB foram transferidas para a Creche Municipal Criança Feliz, localizada no bairro do Bosque. “É importante que os eleitores fiquem atentos para essa mudança e, no domingo, compareçam no local certo que agora será a creche Criança Feliz”, destacou Rafael Rarisson, chefe do Fórum Eleitoral da 3ª zona.

Além das seções 69 e 94, houve alteração também em outros locais de votação como tinha sido divulgado anteriormente pelo TRE.

Entre as mudanças, destacam-se as seções eleitorais que deixaram de funcionar na 1ª Igreja Batista Regular. A seção 119 foi movida para a Escola Iracema Modesto, enquanto a seção 146 passou a operar na UBS Carlos Afonso. A seção 131, antes localizada na mesma igreja, agora funcionará na Escola Fontele de Castro.

Outras alterações incluem a seção 168, que foi transferida do IFAC para a Escola Walfredo Guedes, e a seção 167, que saiu de Clarice Assef para a UBS Florentino Floriano. Já a seção 13, que antes estava situada na Cooperiaco, foi transferida para a Escola Dom Júlio Mattioli.