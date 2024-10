Ex de Israel Novaes expõe traição do sertanejo com atual esposa

O cantor Israel Novaes causou polêmica recentemente ao falar sobre a “luta pela fidelidade”. A esposa do sertanejo, Laura Novaes, chegou a se manifestar sobre a situação, mas a história ganhou mais uma personagem: Mari Giovannetti, ex-namorada do artista.

A influenciadora não ficou calada ao ver os dois falando do caso e soltou o verbo sobre a relação de Israel com Luana. Ela relembrou o passado amoroso e apontou uma suposta traição do músico com a atual companheira.

“Coitada! Já até me mandou direct sobre traição dele com ela. Superado faz tempo! Deus me livre ficar com um cantor falido, que está no buraco e ainda devendo meu pai que investiu na música”, disparou a ex do cantor.