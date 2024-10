EXCLUSIVO: Nilson Areal desmente boatos sobre ‘Seita do Bode’ e destaca tradição maçônica

“Na Maçonaria não se começa nenhum trabalho sem que seja dado a entrada da Bíblia Sagrada. Pra desmistificar essa coisa desses desinformados que chamaram de seita, do bode”, assim explicou o 1º Vigilante da Loja Maçônica Fraternidade e Trabalho n° 03 de Sena Madureira, que foi fundada em 18.08.1906. Vinculada a GLEAC, em entrevista exclusiva a coluna Douglas Richer do ContilNet.

Nilson Areal falou um pouco sobre a iniciação dos novos membros que aconteceu cerimônia de iniciação no último dia 12, dando as boas-vindas a seis novos membros: Antonio Ogel Nunes, Antonio Rames Farias, Diego Silva, Felipe Junior Carvalho, Diego Lemos e Sebastião Passos, na sede da maçonaria de Sena Madureira.

“A festa foi linda no Parque das Acácias, com a presença do Grão Mestre, Juninho Damasceno, e do nosso eminente Grão Mestre, Elder de Teixeira, além de outras autoridades maçônicas do Estado. O baile durou de 8 da noite até a manhã do dia seguinte e foi um encerramento de mandato com chave de ouro”, destacou Areal.”

Veja fotos: