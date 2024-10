Fala Operacional: conheça a trajetória inspiradora da 1ª Choqueana da PM do Acre, sargento Raimunda

No 35º episódio do Fala Operacional, transmitido nesta quinta-feira diretamente dos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel entrevistou a Sargento Raimunda Alencar Pontes do Valle, a primeira mulher a se formar no Curso de Controle de Distúrbios Civis (CCDC/Choque) da Polícia Militar do Acre, quebrando barreiras e marcando seu nome na história da corporação. Raimunda compartilhou uma trajetória de vida marcada por superação e conquistas.

Sua inspiração para a carreira policial surgiu ainda na infância, ao ver pela primeira vez uma turma de policiais femininas treinando na rua, quando sua mãe lhe disse: “Filha, você poderia ser policial”. Contudo, a vida logo trouxe desafios difíceis; com a morte de sua mãe, Raimunda começou a trabalhar como babá aos 13 anos para ajudar nas despesas familiares.

Em 2002, já casada, decidiu se inscrever no concurso da Polícia Militar do Acre, dividindo suas noites entre os livros e a exaustiva rotina de trabalho. Sua perseverança foi recompensada com a aprovação no concurso, conquistando o orgulho de seu pai e iniciando sua carreira no BOPE/AC.

Hoje, aos 45 anos e com 22 anos de serviço na PM, a Sargento Raimunda é um exemplo de resiliência. Além de ser mãe, completou diversos cursos operacionais ao longo da carreira, como o 1º Embate/COE e a Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) da Força Nacional de Segurança Pública, no Rio de Janeiro.

Para ela, ser a única mulher a completar o curso do CCDC foi uma vitória significativa: “Essa vitória é uma quebra de paradigmas, pois mostra a todas as pessoas que as mulheres podem, com muita luta e determinação, conquistar seu espaço.” Raimunda descreveu os desafios enfrentados durante os cursos de operações especiais, onde as mulheres geralmente são alvos prioritários nos treinamentos e precisam lidar com grande pressão psicológica.

Em um episódio marcante de sua carreira, relembrou uma ocorrência no presídio durante uma troca de tiros, situação que colocou à prova sua coragem e determinação.

Acostumada a ambientes predominantemente masculinos, Raimunda foi criada pelo pai para ser “durona” e, ao ingressar na PM, adotou uma postura rigorosa, abrindo mão de maquiagem e acessórios. Mesmo com as mudanças na corporação ao longo dos anos, ela mantém o estilo que a tornou uma referência. A Sargento Raimunda é formada em Educação Física, com especialização em Treinamento Esportivo, e desde 2019 integra o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), onde comanda operações e toma decisões críticas. Para ela, a fé em Deus é o que a ajuda a ter coragem para enfrentar os desafios da profissão.

Com uma mensagem para as mulheres que desejam seguir a carreira policial, Raimunda aconselha: “Não se vitimizem, enfrentem os desafios e busquem seus próprios méritos, sem competir com os homens. Acreditem no potencial de vocês e busquem se especializar.”

Conheça mais sobre a inspiradora trajetória de Raimunda no Fala Operacional. Acesse o podcast no YouTube e acompanhe episódios que contam histórias de vida que impactam e transformam a segurança pública.